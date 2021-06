(EFE) – Las finales de Wimbledon se disputarán ante 15 mil espectadores, es decir, capacidad total, pese al retraso en el levantamiento de las restricciones en el Reino Unido.

El resto del torneo permitirá un total de 21.000 personas por día en el torneo, lo que supone un 50 % de la capacidad total del All England Club, según informaron medios ingleses.

Este será el primer evento del Reino Unido que permita un 100 % del aforo tras el comienzo de la pandemia y pese al anuncio este lunes del Gobierno británico de retrasar cuatro semanas la eliminación de las restricciones hasta el 19 de agosto por el nuevos casos de COVID-19.

Lee también: “Éxito en todo lo que se viene”: Gary Medel felicitó a Tomás Alarcón por su traspaso a Europa

El torneo inglés, el tercer Grand Slam de la temporada, anunciará este miércoles qué requerimientos en cuanto a vacunación o test necesitarán las personas que decidan visitar el recinto de Londres.

Cabe recordar que los jugadores que acudan al torneo estarán alojados en hoteles oficiales en el centro de la ciudad y que no podrán alquilar residencias privadas como era habitual antes de la pandemia.

Lee también: Especialista afirmó que Eriksen “está llegando al final de su carrera” tras su colapso en plena Eurocopa

Este será regreso del máximo torneo a nivel de pasto tras la suspensión en el 2020.

El español Rafael Nadal (3°) ha puesto en duda su participación en el torneo y decidirá en los próximos días, debido al agotamiento físico provocado en Roland Garros, campeonato al que llegó a las semifinales.

We welcome the announcements from @BorisJohnson and @OliverDowden that a number of events, including The Championships 2021, can be held with higher spectator capacities than the current Step 3 guidance as part of the Government's Event Research Programme.

Read more ⬇️

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2021