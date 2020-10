(Agencia UNO) – El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, anticipó este lunes el cruce del martes ante Colombia en el Estadio Nacional por la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial d Qatar 2022, y aseguró que “ya no hay que llorar sobre la leche derramada” por el polémico desempeño arbitral en la derrota frente a Uruguay.

De entrada, el estratega colombiano aseguró que es clave obtener los tres puntos ante los “cafetaleros”, debido a la importancia de sumar de local en esta competición y para firmar la recuperación luego del traspié ante la Celeste.

“Indudablemente, en toda clasificatoria los puntos de local son determinantes. La localía Chile la hace respetar siempre. Respetando siempre a los rivales pero siempre con la responsabilidad y deseo de sacar los puntos adelantes”, indicó en rueda de prensa.

En cuanto al rival, que viene de vencer por 3-0 como local a Venezuela, indicó que “hace muchos años Colombia viene siendo un rival siempre muy competitivo (…) Con Colombia son partidos muy equilibrados. Seguramente sus jugadores están en un mejor momento”.

Respecto al polémico partido ante Uruguay en el Centenario, y el cuestionado desempeño arbitral protagonizado por la actuación del VAR, el oriundo de Cali dijo que “quisimos dar ese primer golpe de autoridad en Montevideo, pero no fue posible, no nos alcanzó. Escuché las grabaciones y ya no hay que llorar sobre la leche derramada, tenemos adaptarnos a estas situaciones”.

“Esperamos que todos los que componen la familia del fútbol cuidemos el fútbol, tenemos esa gran responsabilidad social, intentar equivocarnos lo menos posible. Desafortunadamente sucedió esta situación y ojalá por el bien del fútbol todos los actores intentemos equivocarnos lo menos posible”, señaló.

Por otro lado, Rueda destacó la incorporación de Mauricio Isla para el cruce con los pupilos de Carlos Queiroz. “Lo de Mauricio es importantísimo, todo conocemos sus características. Llegó con gran felicidad a la selección y es muy positivo, transmite liderazgo al equipo”, sentenció.