Rechazo a concierto de BTS en el Estadio Nacional: Duco se desliga de responsabilidad y apunta a productora

La ministra del Deporte, Natalia Duco se desligó de responsabilidad tras la decisión del Instituto Nacional del Deporte, dependiente de su cartera, en torno a no autorizar la realización del concierto de la famosa banda de K-Pop, BTS en el Estadio Nacional.

El organismo justificó su rechazo a los shows agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en base a criterios “técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°”.

En entrevista con canal 24 horas, Duco aseguró que “lamentamos la situación de las Armys, pero es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. Nosotros,el ministerio del deporte en el Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos las fechas y se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones”.

La secretaria de Estado también manifestó su preocupación por las dimensiones del escenario que BTS tiene planeado instalar en el Nacional. “Nosotros calculamos aproximadamente que son 600 toneladas y también dónde está el peso, que es el centro del pasto del estadio nacional, que no solamente se daña el pasto sino que se hunde la cancha por los estudios que ha realizado nuestro equipo técnico y es por eso que nos sería muy irresponsable aceptar un concierto de esas magnitudes dentro del Coliseo”, indicó.

“La confianza que me ha dado el Presidente es para tomar decisiones en relación a cuidar el Parque Estadio Nacional, pero también lograr que conviva con la cultura y es por eso que no es una cerrar puertas sino que es dar otras opciones, si es que el escenario cambia y nosotros podemos asegurar que la agenda deportiva puede continuar, no tenemos ningún problema en que los distintos conciertos se sigan realizando sin problema, estaríamos encantados de que así fuera”, cerró.