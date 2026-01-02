Real Madrid vs Mónaco por Champions League: horario y dónde ver el partido en Chile

El Real Madrid enfrenta al Mónaco en un nuevo duelo de la Champions League. Revisa el horario en Chile, el estadio y dónde ver el partido en vivo por TV y streaming.

El Real Madrid vuelve a la cancha por la Liga de Campeones de la UEFA, donde se medirá ante el Mónaco en un partido que asoma como uno de los más atractivos de la jornada.

El conjunto español llega como claro favorito y buscará hacerse fuerte en casa frente al elenco francés, en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mónaco?

El partido se disputará este martes 20 de enero:

Hora en Chile: 17:00

Estadio: Santiago Bernabéu

¿Dónde ver en vivo el partido del Real Madrid?

En Chile, el encuentro entre Real Madrid y Mónaco será transmitido por:

ESPN , en televisión por cable

, en televisión por cable Star+, vía streaming online

Ambas plataformas emitirán el partido en vivo y con cobertura completa.