Real Madrid vs Manchester City: Horario y dónde ver su eléctrico duelo por Champions League

El vigente campeón visita el Santiago Bernabéu en uno de los duelos más esperados de la Liga de Campeones. Revisa el horario y las opciones para seguirlo en Chile.

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City por la Champions League de la UEFA, en un choque que enfrenta a dos de los equipos más dominantes del continente.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario habitual de partidos decisivos entre ambos clubes, que han protagonizado intensas eliminatorias en temporadas recientes.

A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Manchester City

El partido entre Real Madrid y Manchester City está programado para este miércoles las 17:00 horas de Chile.

La transmisión en Chile estará disponible a través de ESPN y la plataforma Star+.