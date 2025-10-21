Real Madrid vs Juventus: Cuándo y a qué hora ver el partido por la Champions League

El conjunto merengue recibe a la Juventus por la tercera fecha de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Revisa el horario del partido y cómo verlo desde Chile.

La Champions League continúa esta semana con una jornada de alto nivel. Uno de los partidos más esperados enfrentará a Real Madrid y Juventus, dos históricos del fútbol europeo que se medirán en el Estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro dirigido por Xabi Alonso llega como segundo de la tabla acumulada, mientras que los italianos intentan recuperar terreno tras un inicio irregular en el torneo continental. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para acercarse a los octavos de final.

📅 ¿Cuándo juegan Real Madrid y Juventus?

El partido entre Real Madrid y Juventus se disputará este martes 21 de octubre, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

🕐 ¿A qué hora es el partido?

El encuentro está programado para las 16:00 horas de Chile (21:00 hora local en España).

📺 ¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?

El duelo será transmitido por ESPN Premium y estará disponible en Disney+ para quienes prefieran verlo en streaming.

El Real Madrid buscará mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Juventus intentará sumar puntos para seguir con opciones de clasificación en uno de los grupos más exigentes de la competencia.