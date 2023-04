El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió este lunes a la nueva acusación de violencia de género que pesa contra Jordhy Thompson y que le significó volver a ser apartado del primer equipo.

“El club tomó la determinación de separarlo mientras se investiga, pero yo no puedo creer que dos personas con una relación de maltrato se puedan juntar. El jugador va a ser investigado”, aseguró el estratega.

En ese sentido, aseguró que le “causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jhordy y un nuevo posible encuentro con la que había tenido problemas“.

“A mí me sorprende porque no tenía ningún permiso de estar cerca de esa persona y me extraña que esa persona haya estado cerca. Me parece una relación enfermiza con culpabilidad de ambos“, agregó Quinteros.

Asimismo, añadió que están ayudando al jugador para que “sea una persona mejor”, pero advirtió que la otra persona involucrada también necesita ayuda. “Allí hay un tema ya más profundo de dos personas que tienen que mejorar“.

“Vamos a hacer todo lo posible, como club, para que cambie y sea mejor persona. Hoy nosotros, como institución y cuerpo técnico, queremos lo mejor para que estas personas con problemas puedan cambiar y ser distintos. Ojalá que del otro lado se pueda hacer lo mismo para que no se produzcan más encuentros”, enfatizó.

Por último, reiteró su sorpresa e indicó que “estamos otra vez sin la posibilidad de un deportista en su ámbito profesional, pensando que ha cometido un delito, que se ha equivocado nuevamente“.