Quinteros deja la lista de la Roja: Acuerdo de palabra con Independiente de Avellaneda

Medios en Argentina informan que el ex DT de Colo Colo alcanzó un acuerdo con Independiente. La ANFP mantiene a Nicolás Córdova como interino mientras define el proyecto rumbo a 2030.

Gustavo Quinteros dejó de ser opción para la Roja. De acuerdo con reportes de la prensa trasandina, el entrenador alcanzó un acuerdo de palabra con Independiente de Avellaneda y prepara su regreso al fútbol argentino.

El técnico argentino, nacionalizado boliviano, cerró recientemente su etapa en Gremio y dirigió a Colo Colo en Chile. Según los mismos informes, la firma del contrato quedaría resuelta esta semana y el DT asumiría en reemplazo de Julio Vaccari.

En el plantel coincidirá con los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

La ANFP mantiene a Nicolás Córdova como técnico interino mientras define el proceso hacia el próximo ciclo clasificatorio. En paralelo, el nombre de Quinteros también figuraba en listados de Perú, aunque el paso a Independiente despeja ese escenario.

El cuadro de Avellaneda aparece en la agenda local por sus recientes cruces con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. Con la decisión del entrenador, la Roja pierde a uno de los candidatos que sonaban para encabezar el nuevo proceso.