Manchester City vs. Manchester United: Lo que anticipa el Derbi por la tercera fecha de la Premier League

El clásico llega con ambos equipos en busca de regularidad y con Bryan Mbeumo como una de las apuestas del United.

Este domingo 14 de septiembre, a las 12:30 horas de Chile, el Manchester City y el Manchester United se medirán en el Derbi de Manchester, válido por la tercera jornada de la Premier League. El clásico tendrá lugar en el Etihad Stadium y marcará un nuevo capítulo de la rivalidad entre Citizens y Red Devils.

El elenco dirigido por Pep Guardiola llega tras un arranque irregular: goleó 4-0 al Wolverhampton, pero luego sufrió derrotas consecutivas frente al Tottenham y Brighton. Por su parte, el equipo de Harry Maguire y Bryan Mbeumo busca consolidar su buen momento después de vencer al Burnley, pese a su eliminación temprana en la EFL Cup ante el modesto Grimsby Town.

Los antecedentes recientes favorecen al United: suma cuatro clásicos sin perder en los 90 minutos (dos victorias y dos empates), incluyendo un triunfo en FA Cup y otro en la Premier pasada. El City, en tanto, confía en su goleador Erling Haaland para romper esa racha.

Cuotas y contexto

Según las casas de apuestas, el City es favorito con cuota de 1.82, seguido del empate (3.85) y el United (4.20). Las cifras están sujetas a cambios antes del inicio del encuentro.

El partido promete intensidad, con ambos buscando encaminar su temporada en el torneo inglés.