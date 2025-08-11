Resumen de la fecha 19: Coquimbo mantiene ventaja, Colo Colo no despega y la U se aleja

Coquimbo Unido resistió la presión de sus perseguidores y sigue firme en la cima, Colo Colo volvió a dejar puntos y Universidad de Chile sumó un nuevo triunfo que alimenta una incipiente tendencia en la lucha por el título.

El líder Coquimbo Unido superó 2-1 a Cobresal en El Salvador y mantuvo la diferencia de seis puntos con su escolta en la Primera A. Cecilio Waterman y Sebastián Galani marcaron para los ‘piratas’, mientras que Diego Coelho descontó para el local. El triunfo tuvo un mérito extra: el cuadro coquimbano jugó desde los 65’ con uno menos tras la expulsión de Alejandro Camargo.

Un día antes, Universidad de Chile había goleado 4-1 a Unión Española en el estadio Nacional. Aunque comenzó en desventaja por un penal convertido por Pablo Aránguiz (13’), el equipo de Gustavo Álvarez reaccionó con goles de Javier Altamirano (28’), Lucas Di Yorio (56’), Lucas Assadi (76’) y Rodrigo Contreras (86’). Assadi volvió a ser figura con un gol y una actuación determinante.

En tanto, Colo Colo no logró imponerse en su visita a Everton y empató 1-1. Víctor Méndez abrió la cuenta a los 33’, pero un polémico penal ejecutado por Sebastián Sosa en los 90+9’ selló la igualdad. El ‘Cacique’ es séptimo con 27 puntos, igualado con Universidad Católica, que tiene un partido pendiente ante Ñublense.

En otros resultados de la decimonovena fecha: Palestino 2-0 Iquique, Huachipato 1-0 Unión La Calera y La Serena 3-3 O’Higgins. El duelo entre Limache y Audax Italiano se juega este lunes.

Así se ve la tabla tras la fecha 19