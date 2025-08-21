Presidente de Azul Azul cuestiona a Independiente por pedir sanciones para la “U” tras incidentes: “Habla muy mal de ellos”

El presidente del club trasandino sostuvo que “acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente”.

Este jueves, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, condenó los dichos del timonel de Independiente, quien pidió sanciones para el club chileno tras los incidentes en el marco de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo el presidente de Independiente?

El presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, sostuvo a TyC Sports que “acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. (…) hay un claro responsable acá, que es la gente de la ‘U’”.

“Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, porque no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad del problema con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos que son simpatizantes de la ‘U’”, continuó.

La respuesta de Clark

Clark cuestionó los dichos de Grindetti, afirmando que “no están a la altura, es una deshumanización de lo que pasó”. “Estar preocupados de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos, creo que no corresponde y habla muy mal de ellos”.

“Ya habrá tiempo para ver como se originó el problema. Me cuesta pensar que nosotros tengamos responsabilidad en esto, honestamente. Encuentro que poner a una barra en una segunda bandeja con gente abajo, sin ningún tipo de reja, quizás no era lo mejor, pero no es el minuto”, agregó el empresario.

Afirmó que “cuando ellos fueron a Santiago no les pasó nada, la seguridad estuvo ahí, las barras estaban separadas por un colchón, había guardias, policías, etc. Y si uno mira hoy día qué es lo que pasó, finalmente las barras estaban juntas, no había mallas, no había guardias, no había la policía. Cuando sacan a la gente de la U, quedan unos pocos, y es bastante inexplicable… Se meten 100, 150 personas y empiezan a pegarle a la gente de la ‘U’, no aparece nadie, entonces es muy lamentable”.