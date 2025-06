Presidente Boric escribe emotivo mensaje a excrack de la UC por su retiro: “Chile siempre será tu casa”

El futbolista, que estuvo en la UC entre 2017 y 2022, anunció su retiro del fútbol profesional este miércoles a los 38 años.

El presidente Gabriel Boric le escribió un sentido mensaje a Luciano Aued, exjugador de Universidad Católica que anunció este miércoles su retiro del fútbol.

El argentino de 38 años estuvo en la UC entre 2017 y 2022, tiempo en el que llegó a ser capitán del equipo, sumando un total de 176 partidos y 31 goles durante su estadía.

“Le pongo punto final a lo que me apasionó y me va a apasionar hasta el último día: jugar a la pelota. Decir basta no es fácil y menos cuando amas tanto”, escribió en una publicación.

¿Qué le dijo el presidente Boric a Aued?

El presidente Boric, conocido fanático del club de San Carlos de Apoquindo, respondió a la publicación de Aued, dejando un emotivo comentario que ya acumula más de 500 “me gusta”.

“No nos conocimos personalmente, pero te ganaste la admiración de todos los cruzados por tu entrega en cada pelota, por tu profesionalismo, por tu personalidad firme, pero a la vez templada”, partió señalando.

En esta línea, el mandatario le señaló que “es un lujo que hayas pasado por aquí. Te deseo lo mejor a ti y tu familia. Chile siempre será tu casa. ¡Un abrazo grande!”.