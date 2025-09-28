Presidente Boric asistió al debut de “La Rojita” en el Mundial Sub-20 2025: “Chile está para grandes cosas”

A través de su cuenta de X, el Jefe de Estado destacó el desempeño del equipo y la relevancia de que el país reciba un torneo de esta magnitud.

El presidente Gabriel Boric participó como público en el encuentro inaugural del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El mandatario presenció desde las gradas del Estadio Nacional la victoria de la selección dirigida por Nicolás Córdoba.

A través de su cuenta de X, el Jefe de Estado destacó el desempeño del equipo y la relevancia de que el país reciba un torneo de esta magnitud.

“La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo”, escribió.

En la misma publicación, añadió: “Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas”.

Las imágenes compartidas por el propio mandatario lo muestran acompañado de su hija Violeta y de diversas autoridades, entre ellas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

En lo deportivo, la selección chilena debutó con un triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda, con anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez.

La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo! Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas! pic.twitter.com/22d5U4J5vN

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 27, 2025