Deportes mundial sub 20

Presidente Boric asistió al debut de “La Rojita” en el Mundial Sub-20 2025: “Chile está para grandes cosas”

Por CNN Chile

28.09.2025 / 09:32

A través de su cuenta de X, el Jefe de Estado destacó el desempeño del equipo y la relevancia de que el país reciba un torneo de esta magnitud.

El presidente Gabriel Boric participó como público en el encuentro inaugural del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El mandatario presenció desde las gradas del Estadio Nacional la victoria de la selección dirigida por Nicolás Córdoba.

“La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo”, escribió.

En la misma publicación, añadió: “Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas”.

Las imágenes compartidas por el propio mandatario lo muestran acompañado de su hija Violeta y de diversas autoridades, entre ellas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

En lo deportivo, la selección chilena debutó con un triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda, con anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez.

La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo! Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas! pic.twitter.com/22d5U4J5vN

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 27, 2025

