Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El elenco portugués llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en el torneo, luego de igualar en su debut ante República Democrática del Congo.

Uzbekistán, por su parte, buscará recuperarse tras caer frente a Colombia en su estreno mundialista.

¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán se disputará este martes 23 de junio, a partir de las 13:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Houston Stadium, denominación mundialista del NRG Stadium, ubicado en Houston, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Las coordenadas del partido

Partido: Portugal vs. Uzbekistán.

Portugal vs. Uzbekistán. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Hora: 13:00 horas de Chile.

13:00 horas de Chile. Grupo: K.

K. Estadio: Houston Stadium / NRG Stadium.

Houston Stadium / NRG Stadium. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Después de este encuentro, la jornada mundialista continuará con el partido entre Inglaterra y Ghana, válido por el Grupo L.