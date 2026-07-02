Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: hora y dónde ver

Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la jornada.
El partido se disputará en el Estadio de Toronto, en Canadá, y definirá a un nuevo clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo.
A qué hora juega Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026
El partido entre Portugal y Croacia está programado para este jueves 2 de julio, a las 19:00 horas de Chile.
El ganador del encuentro avanzará a octavos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre España y Austria.
Dónde ver Portugal vs. Croacia en vivo
El duelo entre Portugal y Croacia será transmitido por Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 17:00 horas.
El partido también podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales del canal.
Cómo llegan Portugal y Croacia al partido
Portugal llega al cruce tras clasificar desde el Grupo K, donde terminó en el segundo lugar. La selección lusa igualó ante República Democrática del Congo, goleó a Uzbekistán y empató con Colombia en la última fecha.
Croacia, en tanto, avanzó desde el Grupo L después de recuperarse de una derrota ante Inglaterra y vencer a Panamá y Ghana.
El encuentro también tendrá un foco especial por la presencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos referentes históricos que podrían disputar una de sus últimas apariciones en una Copa del Mundo.
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