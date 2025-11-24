Por venta de Blanco y Negro: Corte de Apelaciones rechaza recurso de Gabriel Ruiz Tagle y mantiene condena por uso de información privilegiada

El tribunal de alzada confirmó la sentencia que impone la suspensión de cargos públicos y dos años de inhabilitación gerencial al ex presidente de Blanco y Negro por vender acciones con información reservada.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Gabriel Ruiz Tagle, confirmando su condena como autor del delito de uso de información privilegiada al vender acciones de Blanco y Negro en mayo de 2018.

El fallo unánime de la Cuarta Sala desestimó los argumentos de la defensa y respaldó la sentencia del Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, que impuso 30 días de presidio sustituidos por remisión condicional, además de la suspensión de cargos públicos y una inhabilitación de dos años para ejercer funciones gerenciales.

Fundamentos del rechazo

El tribunal determinó que el desconocimiento del período de bloqueo de las acciones no constituye un error que exima de responsabilidad penal, señalando que “el error no excluye el dolo” en este tipo de ilícitos.

Según reportó La Tercera, la resolución subraya que la utilización de información reservada para la venta de valores configura el delito, independientemente del conocimiento sobre restricciones específicas.