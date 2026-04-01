CMF propone dar flexibilidad para el retiro de la tarjeta de coordenadas para grupos específicos de clientes

La Comisión abrió una consulta pública que estará disponible hasta el 14 de abril.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer que puso en consulta la modificación a la Norma de Carácter General N° 538, que establece los estándares mínimos de seguridad y autenticación necesarios para la ejecución de transacciones electrónicas.

Esto, entre otras cosas, considera el fin del uso de la tarjeta de coordenadas para operaciones bancarias a partir del 1 de agosto de este año.

La consulta pública estará disponible hasta el 14 de abril.

“Con el objeto de facilitar la transición de los clientes financieros hacia el nuevo mecanismo de Autenticación Reforzada, la CMF pone en consulta una propuesta normativa que contempla que grupos específicos de clientes —determinados por los propios emisores mediante criterios objetivos— continúen utilizando tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación”, señaló la institución en un comunicado.

Esta medida busca “evitar que aquellos clientes que presentan dificultades en el reemplazo de sus mecanismos de autenticación, ya sea por problemas de accesibilidad, desplazamiento u otras limitaciones, queden impedidos de realizar operaciones mediante medios digitales”.

Tarjeta de coordenadas: Habrá plazos para presentar los grupos

La CMF indicó que aquellas entidades bancarias que “opten por establecer estos grupos específicos de clientes” tendrán un plazo para informar a la Comisión hasta el 1 de agosto de 2026.

Y deberán detallar la “justificación de los criterios utilizados, el número de clientes incluido en cada grupo y el total de clientes involucrados”.

En tanto, “en las operaciones en las cuales se utilicen tarjetas de coordenadas, la autenticación no será considerada Autenticación Reforzada de Clientes (ARC)”.