Contraloría detectó deficiencias en el SML: Sistema de alcoholemias funciona sin supervisión desde 2023

El ente contralor identificó una serie de deficiencias en plataformas tecnológicas y administrativas, las que "involucran la integridad de evidencias forenses y la seguridad de información sensible".

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el sistema de alcoholemias del Servicio Médico Legal (SML) está funcionando sin supervisión desde 2023.

La entidad constató una serie de deficiencias en plataformas tecnológicas y administrativas tras una auditoría a los sistemas informáticos del SML, las cuales “involucran la integridad de evidencias forenses y la seguridad de información sensible”.

Entre los principales hallazgos se encuentra que “el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias del Servicio Médico Legal (SIGAL), que registra los exámenes de alcoholemia, funciona sin supervisión del área de informática desde 2023 y tampoco tiene aprobación de nuevas versiones”.

Así, las revisiones “quedaban en manos de un profesional externo contratado a honorarios, quien ya no forma parte de la institución”.

🔴INFORME DE AUDITORÍA | Fallas de control y seguridad comprometen al sistema de alcoholemias del Servicio Médico Legal.

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De acuerdo al ente contralor, esta situación podría implicar la “imposibilidad de asegurar que la información no haya sido modificada por error o de manera indebida, ni identificar quién realizó eventuales cambios”.

Debido a dicha situación, el SML tendrá plazo de 60 días hábiles para entregar todos los antecedentes relativos a la implementación de controles que aseguren el registro completo y verificable de las acciones relacionadas con el procedimiento de alcoholemia.

También deberá enviar información respecto a la implementación de controles que aseguren la corrección de las fallas mencionadas.

Otro hallazgo de la Contraloría apunta a que los ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas están registradas en libros de papel, “sin exigencias mínimas de información relevante, como la identificación de los médicos responsables”.

Asimismo, se identificó que la eliminación de muestras quedan consignadas en planillas de Excel sin un formato estandarizado, situación que “dificulta la trazabilidad e identificación de los intervinientes”.

Esto “facilita la ruptura de la cadena de custodia y, por ende, expone al material a errores, inconsistencias o alteraciones no detectables, comprometiendo la conservación, disponibilidad, confidencialidad e integridad, debido a la inexistencia de un respaldo sistémico estructurado, dificultando el esclarecimiento de crímenes con resultado de muerte”, indica el informe.

Por otro lado, la CGR verificó que 24 usuarios que no pertenecen al personal vigente del SML, pero que aparecen como “activos” en las bases de datos institucionales. Dicha situación “involucra riesgos de accesos no autorizados a datos altamente sensibles”.

A ello se suma la identificación de 29 servidores activos sin soporte vigente. De ese número, 19 “presentan vulnerabilidades de impacto alto y medio, dejando a los sistemas institucionales expuestos a ciberataques sin posibilidad efectiva de mitigación”.