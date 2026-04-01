Presidente Kast hace un llamado a los jóvenes “a manifestarse en paz”: “Es un momento crítico, un momento de emergencia”

El mandatario además aseguró que "necesitamos toda la colaboración, necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores".

El Presidente José Antonio Kast se refirió a episodios de violencia que han ocurrido al interior de establecimientos educacionales durante los últimos días.

Uno de estos casos es el asesinato de una inspectora, ocurrido en Calama y el que fue perpetrado por un estudiante que hoy permanece en prisión preventiva.

Desde La Moneda, el Presidente Kast manifestó que “aquí volver a reiterar un llamado a la ciudadanía. Que nos colaboren todos, porque es un momento crítico, un momento de emergencia“.

“Todos tenemos algo que aportar, sea en ideas o en conductas que realicemos durante este tiempo. Un llamado a manifestarse en paz. Un llamado a los jóvenes, a que también asuman que este es un periodo crítico”, añadió el mandatario.

Del mismo modo, aseguró que “necesitamos toda la colaboración. Necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores. Lo que hemos visto en estos días es dramático, y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama es que la violencia está en los establecimientos escolares, tenemos que todos ser responsables de parar esto”.

“Los padres, los apoderados, los directores, los profesores; pero sobre todo, los alumnos. Tiene que haber un cambio de actitud importante“, sentenció Kast.