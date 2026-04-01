Gobierno anuncia entrega de balones de gas para familias del 80% más vulnerable ante histórica alza de precios de combustibles

El Ejecutivo además indicó que realizará un aporte a embarcaciones de pesca artesanal, como parte de las medidas anunciadas.

Durante este miércoles, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció nuevas medidas en el marco de la histórica alza en el precio de los combustibles de las últimas semanas.

Sobre este punto, dieron a conocer que habrá un aporte directo de un balón de 15 kilos de gas licuado por familia.

Este beneficio corresponderá a todos los grupos familiares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El propio Presidente Kast adelantó que esta ayuda se materializará a través de los municipios, quienes harán llegar los balones a las familias beneficiadas.

Beneficio para la pesca artesanal

En este contexto, también se anunció un segundo beneficio para los pescadores artesanales del país.

Dicho beneficio apunta a embarcaciones de hasta 12 metros de eslora, las que recibirán un aporte mensual de $100 mil.

Este se extenderá hasta por seis meses y se espera que ayude a 9 mil embarcaciones pertenecientes al Registro Pesquero Artesanal.