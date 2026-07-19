“Por favor, ayuda. Estoy perdiendo todo”: El dramático video del exportero de Coquimbo Unido mientras un aluvión destruía su casa

El sistema frontal que afecta desde el viernes a gran parte del país continúa causando estragos en la región de Coquimbo.

En medio de la emergencia, durante este sábado se viralizó en redes sociales un dramático video en el que el exportero de Coquimbo Unido, Guillermo Orellana, relataba con angustia cómo la crecida de una quebrada arrasaba con su vivienda, ubicada en el sector de Peñón Alto, en la comuna de Andacollo.

“Por favor, ayuda. Estoy perdiendo todo, todo, todo. El aluvión se llevó mi casa“, decía el actual guardameta de Provincial Ovalle, club de la Liga de Segunda del fútbol profesional chileno.

El registro, difundido por Cuarta Región Informa, generó preocupación e incertidumbre respecto al paradero del jugador. Sin embargo, con el paso de los minutos, familiares del futbolista confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Orellana habla tras perder su hogar

Tras la emergencia, el portero conversó con RedGol y se refirió al duro momento que tuvo que vivir.

“En lo personal, destruido. Ver perder el sueño familiar en minutos es terrible“, afirmó.

Sobre los años a su vivienda y el futuro, Orellana detalló que “se destruyó todo el living-comedor, las paredes. Lo demás está todo con barro. Hay que ver qué me dejó de patio el río, qué puedo volver a levantar. Si no hay barreras, habrá que irse”, agregó.

Revisa el dramático registro