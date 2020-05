Cada cierto tiempo aparecen las eternas comparaciones para definir quién fue el mejor, en cualquiera sea el deporte. Esta vez -y por enésima vez- el baloncesto trae de vuelta la polémica y, nada más ni nada menos, que en boca de una de las leyendas de este deporte: Scottie Pippen.

Ya antes había sido Magic Johnson al comprar hace algunos años a Michael Jordan con LeBron James y declarando que el actual 23 de Los Lakers era más completo. Ahora fue su propio ex compañero de equipo y escudero por excelencia quien, en un momento de honestidad, afirmó que Kobe Bryant fue mejor que MJ.

“Kobe trabajó tan duro para ser como Michael Jordan que cuando reviso videos del pasado me digo… fue mejor que Michael Jordan, trabajó tan duro. Este chico llegó de la secundaria, no fue a jugar en Carolina del Norte con Dean Smith”, afirmó en una entrevista con el portal Essentially Sports.

Pippen expresó que la difunta estrella del equipo angelino tenía tanta hambre por convertirse en el mejor, que eso lo llevó a perfeccionar cada jugada que había aprendido de Jordan.

El alero que varias veces acusó ser mal pagado en Chicago con uno de los salarios más bajos de la plantilla, reveló que Kobe incluso lo llamó para conocer más sobre la estrategia de juego de su compañero.

“Kobe me llamó y exploró mi mente. Es increíble saber que lo hizo con muchos jugadores. Era alguien muy inteligente y siempre pensó en ser el mejor”, relató con orgullo en la reciente entrevista.

Scottie Pippen fue durante casi toda la carrera de Jordan su “numero 2”, en un rol que aceptó y ejecutó a cabalidades. Sin embargo, tras emitirse los últimos capítulos de The Last Dance, decidió dejar en claro que su respeto a Jordan se mantiene, pero que, no lo aprecia de la misma manera que millones de fanáticos del 23, ya que, para él, hubo uno más grande en la cancha y ese fue el fallecido escolta de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant.