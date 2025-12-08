Piero Maza es elegido el mejor árbitro del fútbol chileno en la Gala Crack 2025

El juez FIFA fue distinguido por su desempeño en la Liga de Primera, la Copa Chile y torneos Conmebol, reconocimiento que TNT Sports confirmó antes de la ceremonia.

La temporada 2025 del fútbol chileno cerró con uno de los reconocimientos más comentados del año: Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro del país en la Gala Crack, distinción que destaca al juez más destacado de la Liga de Primera.

El reconocimiento fue adelantado por TNT Sports en sus plataformas digitales, donde confirmaron que el árbitro FIFA se impuso entre sus pares gracias a su desempeño en campeonatos nacionales e internacionales.

“Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro para la Gala Crack 2025, donde tuvo una destacada participación en la Liga de Primera y la Copa Chile, como juez central y como VAR”, señaló la cadena deportiva.

Maza, uno de los árbitros más experimentados del país, también sumó protagonismo en torneos Conmebol, incluyendo la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su temporada incluyó hitos como dirigir la final de la Copa Sudamericana 2025.

La premiación de la Gala Crack está programada para las 19:00 horas, con transmisión de TNT Sports, instancia en la que el juez nacional recibirá formalmente su galardón.