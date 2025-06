“Perdí a mi compañera de toda la vida (…) y desde el cielo me iluminó y me abrazó”: El emocionante relato de un profesor que educó al plantel de Platense

Siguen surgiendo emocionantes relatos del primer título del "calamar"

El fútbol es más que 22 personas detrás de una pelota, se trata de emociones, recuerdos, amores y mucha mística. Y así, como en tantas ocasiones, ha quedado demostrado con el título del club Platense en Argentina.

Un club que en toda su historia nunca había levantado un título, una hinchada que ha enfrentado más derrotas que alegrías. Pero que la vida los recompensó con un título conseguido de manera aguerrida y con pasión.

Y algunos de sus hinchas, la mayoría de edad avanzada, han vivido de manera especial este título. Sí, ellos, quienes se criaron con el club desde su nacimiento y que pensaron que morirían sin ver a su amado “calamar” en la gloria.

Uno de ellos, un profesor, que dio clases a la mayoría de los jugadores de Platense, se emocionó hasta las lágrimas con el título.

“Yo soy de Platense desde los cinco años. La vida tiene luces y sombras y en mi vida había semanas de luces cuando ganaba Platense y semanas de sombras cuando Platense perdía”, afirmó el docente llamado “Toto” en ESPN.

Emocionado hasta las lágrimas, el profesor aseguró que llevaba “toda una vida esperando este momento pensé que no se iba a dar. Y en ese pitazo final toqué la gloria, realmente toqué la gloria y quiero compartir con Fabio Orsi algo que nos ha sucedido, él ha perdido a su papá, yo he perdido a la compañera de toda mi vida y en ese momento desde el cielo me iluminó y me abrazó”.