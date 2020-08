VIDEO RELACIONADO – Fútbol profesional vuelve el 29 de agosto (09:11)

Este sábado el director técnico chileno, Manuel Pellegrini, celebró una victoria en su estreno al mando del Real Betis de España.

En un amistoso de pretemporada, los sevillanos derrotaron por la cuenta mínima al Cádiz, equipo recién ascendido a la primera división.

El único tanto del partido lo anotó Juanmi a los 87 minutos, luego de conectar un tiro libre en el área chica rival.

El entrenador nacional planteó un esquema de 4-3-3, con jugadores de renombre como el ex seleccionado español, Joaquín, el mexicano Andrés Guardado, los ex barcelonistas Cristián Tello y Marc Bartra, y el ex Real Madrid, Sergio Canales.

El Betis aún está en busca de refuerzos, y el que suena con más fuerza es el del arquero chileno Claudio Bravo. La Liga comienza el 12 de septiembre.