“Ya veremos qué pasa”: Pellegrini deja en suspenso su futuro en Betis y abre la puerta a La Roja

El técnico chileno, que termina contrato con el Real Betis en 2026, reconoció que no ha definido su continuidad y volvió a manifestar su interés por dirigir a la Selección Chilena.

Manuel Pellegrini vive un cierre de ciclo cargado de interrogantes en el Real Betis. El entrenador nacional, que arribó al club sevillano en 2020 y acumuló seis temporadas en el banquillo, afronta el último año de su contrato sin certezas sobre su futuro.

En conferencia desde Andalucía, el “Ingeniero” fue claro al admitir que no hay conversaciones recientes para una renovación.

¿Qué dijo Pellegrini sobre su renovación en el Betis?

“No hemos hablado últimamente con el club para ver la continuidad en el Betis. Ya lo dirá el tiempo”.

Con esas palabras, despertó inquietud en los hinchas béticos y, al mismo tiempo, ilusión en los seguidores de La Roja.

A sus 71 años, Pellegrini sigue plenamente vigente y, esta vez, no esconde que dirigir a Chile sería un desafío atractivo, siempre que exista un proyecto serio.

“Quiero dirigir a la selección si hay un proyecto”.

La definición será clave en los próximos meses: la ANFP planea nombrar a un nuevo seleccionador en enero de 2026, coincidiendo con el tramo final del vínculo entre el chileno y el Betis. De firmar una extensión, su nombre quedaría fuera de la baraja.

Por ahora, Pellegrini asegura que su compromiso con el equipo español no cambia: “Para mí es un orgullo haber estado seis temporadas en este club y darle alegrías a su hinchada. Ya veremos qué pasa con el futuro”.

“Mi compromiso va a seguir siendo el mismo. Estamos involucrados para ganarle al Levante y será igual con o sin contrato para la próxima temporada”.

El “Ingeniero” deja así una puerta abierta que entusiasma a los hinchas de La Roja, mientras en Sevilla esperan señales sobre si continuará escribiendo historia en el Benito Villamarín.