Pellegrini elogia a Lamine Yamal, pero evita compararlo con Messi en la previa del Betis-Barcelona

El técnico chileno calificó al joven del Barcelona como “uno de los mejores del mundo”, aunque subrayó que es prematuro ponerlo a la altura de Lionel Messi.

Manuel Pellegrini destacó este viernes el nivel de Lamine Yamal en la antesala del duelo entre el Real Betis y el FC Barcelona, calificándolo como “uno de los mejores jugadores del mundo en este momento”, aunque descartó cualquier comparación con Lionel Messi.

“Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, y así lo demuestra semana tras semana. Creo que el Barcelona tiene otros jugadores de muchísima calidad y un técnico con un estilo atractivo”, señaló el chileno en la conferencia previa al partido de este sábado.

Pellegrini anticipó un desafío exigente ante un rival “que ataca permanentemente” y advirtió que para obtener un buen resultado deben “hacer un partido muy completo” y evitar errores defensivos.

El técnico recordó que Betis ha logrado rescatar puntos frente al Barcelona en otras temporadas, aunque aseguró que no mira estadísticas antes de los encuentros. Su foco, dijo, es “jugar bien, mantenerse en posiciones europeas y acortar distancia con los equipos de arriba”.

Respecto a la comparación entre Yamal y Messi, Pellegrini rechazó equiparar trayectorias: “Es difícil comparar una época con otra. Lamine está empezando su carrera. Podrá tener los mismos números que Messi, no lo sé, pero compararlo ahora con un jugador con 20 años de carrera es muy complejo”.

En cuanto a la situación del plantel, confirmó que Antony y Giovani Lo Celso estarán disponibles, mientras que Sofyan Amrabat quedó descartado por no recuperarse del golpe sufrido en Europa League. También descartó a Isco para los próximos compromisos.

Sobre posibles fichajes, reiteró que la plantilla actual “está respondiendo bien en las tres competiciones”, y que los nombres que aparecen en prensa no siempre representan opciones reales para reforzar al equipo.