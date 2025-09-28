Patricio Toledo sufre infarto en pleno homenaje de la Universidad Católica: Fue reanimado y está estable

Actualmente, el exarquero está estable y consciente, mientras el homenaje continuó en su honor como muestra de respeto a su legado en el fútbol chileno.

El exarquero Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio tras desplomarse en la cancha durante un homenaje en su honor, según informó este domingo la Universidad Católica.

A través de sus redes sociales, se detalló que Toledo fue reanimado exitosamente y, según el último parte médico, se encuentra estable y consciente tras el episodio.

La rápida acción del equipo médico fue clave para estabilizar su condición.

Pese al incidente, los jugadores decidieron continuar con el evento “Adiós Capitanes” —una actividad homenaje a referentes del fútbol chileno— en señal de respeto y homenaje a Toledo, figura emblemática del deporte nacional.

Se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes sobre su evolución.