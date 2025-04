“Pasa la pelota, no somos Messi”: El reproche de Kyle Walker a João Félix en la derrota del Milan

En particular comentario le hizo Kyle Walker a João Félix en el partido del AC Milan contra el Napoli.

La situación ocurrió mientras el equipo salía desde el túnel para disputar el segundo tiempo del encuentro, que finalmente perdieron por 2-1.

Los dirigidos por Sérgio Conceição iban abajo por dos goles durante casi todo el cotejo. De hecho, el único tanto que marcaron fue recién al minuto 84.

De ese modo, el lateral inglés y quien hasta hace poco tiempo jugaba en el Manchester City, le reprochó al mediocentro portugués que entregara el balón, ya que iban perdiendo. En concreto, le pedía jugar más fácil para hacer el partido más fluido.

“Solo pasa el balón. No somos Messi, nadie es Messi”, expresó.

En la jornada 30 de la Serie A, el Milan se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 47 puntos. En tanto, el Napoli está en el segundo lugar con 64 tantos.

Kyle Walker to Joao Felix as they walked out for the second half during Napoli vs. Milan 👀 pic.twitter.com/fCMs3BlpLf

— ESPN FC (@ESPNFC) April 1, 2025