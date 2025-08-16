“Papelón histórico” y “poner a un juvenil”: Hinchas de Colo Colo estallan contra Tuto de Paul y Almirón
Por CNN Chile
16.08.2025 / 15:51
Los albos se han visto sobrepasados durante el primer tiempo, lo que ha llevado a que Católica vaya ganando 3-1 en la primera mitad.
Un difícil encuentro está jugando Colo Colo ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.
Los dardos de los hinchas han recaído sobre dos figuras del popular: el arquero Fernando “Tuto” de Paul y el entrenador Jorge Almirón.
“Hay que sacar a de Paul ahora, cada vez que nos lleguen nos van a hacer goles. Pongamos al juvenil lo que queda del año y aseguramos los minutos de juvenil”, sostuvo un hincha albo en X.
Otro comentó: “De Paul para el olvido, pero lo que no se debe olvidar es como Almirón nos ha destruido en el centenario. Pongan garra aunque sea por el honor”.