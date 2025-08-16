“Papelón histórico” y “poner a un juvenil”: Hinchas de Colo Colo estallan contra Tuto de Paul y Almirón

Los albos se han visto sobrepasados durante el primer tiempo, lo que ha llevado a que Católica vaya ganando 3-1 en la primera mitad.

Un difícil encuentro está jugando Colo Colo ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Los dardos de los hinchas han recaído sobre dos figuras del popular: el arquero Fernando “Tuto” de Paul y el entrenador Jorge Almirón.

“Hay que sacar a de Paul ahora, cada vez que nos lleguen nos van a hacer goles. Pongamos al juvenil lo que queda del año y aseguramos los minutos de juvenil”, sostuvo un hincha albo en X.

Otro comentó: “De Paul para el olvido, pero lo que no se debe olvidar es como Almirón nos ha destruido en el centenario. Pongan garra aunque sea por el honor”.

Papelón histórico! Una vergüenza, la defensa dando jugo, a De Paul se le olvidó atajar, mal planteado el partido desde el DT, nos está viendo la cara, de lo contrario mo se explica — Pau_CC (@Pau_CC777) August 16, 2025