Panorama gratuito en la Región de Atacama: Rally “Desafío del Desierto” se realizará entre el 25 y el 28 de junio

¿Qué hacer en estas vacaciones de invierno? Un panorama entretenido para los nortinos y para quienes visiten la Región de Atacama es la edición 2026 del rally Desafío del Desierto, que se realizará entre el 25 y el 28 de junio.

En la instancia participarán cerca de 200 pilotos provenientes de distintos puntos de Chile, entre ellos destacados exponentes nacionales como Francisco “Chaleco” López, Jeremías Israel, Patricio Cabrera, Tomás de Gavardo, Benjamín Herrera y Gabriel Balut, actual campeón de la categoría Moto Enduro.

Además, contará con la participación de cerca de una veintena de estudiantes de las carreras de Técnico e Ingeniería en Mecánica Automotriz, Masoterapia y Técnico en Enfermería del Instituto Profesional Iplacex, quienes se integrarán a diversas labores del evento, brindando soporte técnico, asistencia en salud y recuperación física a los pilotos.

Asimismo, y por primera vez, un grupo de estudiantes de la carrera de Mecánica Automotriz estará junto al bicampeón de la competencia, Gabriel Balut, apoyando a su equipo técnico en cada etapa del evento deportivo, en una experiencia formativa única.

Tamara Heran, vicerrectora académica de Iplacex, aseguró que esta nueva versión del Desafío del Desierto es una oportunidad única para fortalecer las habilidades técnicas propias de las especialidades de los estudiantes: “Mantención y revisión mecánica, asistencia en salud, recuperación física o apoyo operativo son algunas de ellas”, comentó.

Por su parte, Pablo Levalle, director de la competencia Desafío del Desierto, destacó esta alianza y señaló que “será un gran aporte para el evento la participación de los estudiantes y sus distintas especialidades. Esperamos poder entregarles una experiencia única y enriquecedora”.

Las actividades oficiales comenzarán el jueves 25 de junio con las revisiones administrativas en la Plaza de Armas de Copiapó, mientras que la competencia en ruta se desarrollará en tres exigentes etapas consecutivas de velocidad y navegación los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio.