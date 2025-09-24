Palmeiras y River Plate definen a un nuevo semifinalista de la Copa Libertadores: Hora, dónde verlo en Chile y resultado previo

Todo lo que tienes que saber sobre este electrizante duelo lo puedes leer acá.

El brasileño Palmeiras y el argentino River Plate se verán una vez más las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido de ida, jugado en el Monumental de River, en Buenos Aires, resultó en una dura derrota para el cuadro gallina por 2 goles contra 1.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo, buscan dar vuelta la llave y seguir avanzando en el torneo continental más importante de la región.

Mientras que los brasileños del Palmeiras buscan alzar una vez más el trofeo que han levantado 3 veces en su historia, las últimas dos veces en 2020 y 2021.

A qué hora juegan Palmeiras y River Plate

Juegan a las 21.30 horas de Chile.

Dónde ver Palmeiras y River Plate

En ESPN y Disney+

Resultado previo de Palmeiras y River Plate

Palmeiras ganó el primer partido por 2 goles contra 1