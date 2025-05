Pablo Quintanilla tras su retiro: “Dar el paso no es fácil cuando has pasado toda una vida arriba de la moto”

Con 32 años de trayectoria y un legado insuperable en el motociclismo nacional, el piloto confirmó su retiro definitivo de la alta competencia, destacando el orgullo por lo conseguido.

Este martes, el piloto chileno Pablo Quintanilla anunció oficialmente su retiro del rally cross-country, poniendo fin a una destacada carrera que lo consagra como el motociclista más exitoso que ha tenido Chile en esta exigente disciplina.

La noticia fue confirmada por el propio Quintanilla en entrevista con CNN Deportes, donde expresó que se trata de una decisión difícil, pero profundamente meditada tras más de tres décadas de vínculo con el motociclismo de alto rendimiento.

“Es un día bien emotivo. Después de 32 años sobre la moto, he decidido tomar una pausa y bajarme de la alta competencia. No ha sido una decisión fácil, pero estoy tranquilo“, declaró el piloto visiblemente emocionado.

Quintanilla relató el proceso reflexivo que lo llevó a cerrar su ciclo competitivo, reconociendo que por primera vez ha podido mirar con perspectiva lo logrado a lo largo de su trayectoria.

“Me costó mucho tomar la decisión. Dar el paso no es fácil cuando has pasado toda una vida arriba de la moto. Pero siento que llegó el momento adecuado y estoy muy contento y tranquilo con la carrera que hice“, añadió.

Durante la conversación, Quintanilla también hizo un balance de su legado deportivo, señalando que recién ahora ha dimensionado la magnitud de su trayectoria.

“Nunca había pensado en ser uno de los chilenos más ganadores del motociclismo. La disciplina que practiqué es muy intensa, rara vez te da tiempo para detenerte y reflexionar sobre lo que has hecho. Pero en estas semanas de pausa he podido mirar atrás y darme cuenta de que logré cosas muy importantes, tanto en resultados como en superar lesiones y frustraciones. Eso me llena de orgullo“, afirmó.