Pablo Milad desmiente pelea por decisiones de la FIFA sobre el fútbol chileno y afirma que se busca “estabilidad de gobernanza”

Recientemente, enviados internacionales de la FIFA realizaron una visita a Chile para revisar los estatutos de la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Según dio a conocer ADN Deportes, el ente rector del fútbol habría establecido una condición respecto a la división y que los estatutos deben aprobarse el próximo 30 de noviembre como fecha límite.

Particularmente, se habría impuesto que quien gane las elecciones de la ANFP del próximo 19 de noviembre entre Jorge Uauy y Jorge Yunge, solamente asumirá la presidencia de la Liga Chilena.

En tanto, se deberá realizar una nueva elección para definir al directorio de la Federación de Fútbol.

De acuerdo con el citado medio, esta situación habría generado descontento en Uauy, quien actualmente es presidente de Palestino y uno de los candidatos a la presidencia de la ANFP.

¿Qué dijo Pablo Milad?

El actual timonel de la ANFP, Pablo Milad, dijo a CNN Chile: “Yo creo que el título, como escándalo, como terremoto, son excesivamente ligados a una imaginación, no sé de quién, pero lamentablemente yo no vi eso. Yo estuve el 100% en la reunión y nunca vi una manifestación, ni terremoto, ni escándalo”.

Con todo, señaló que “hay posiciones diversas con respecto a esto. FIFA lo que quiere es una estabilidad de gobernanza, no gobiernos de transición, sino que yo termine el periodo con la finalidad de entregarle a un nuevo presidente por 4 años y no a un presidente que pueda durar uno, dos o tres meses. Y lo que busca la FIFA es estabilidad de gobernanza”.

Por otro lado, Milad afirmó que hay un “consenso total” respecto a los estatutos que se han trabajado.

“Hay un consenso solamente de toda la gente del fútbol, no solamente de una institución, sino que también de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), de los grupos de interés que van a ser parte importante, van a ser parte del Consejo de la Federación, donde se van a tomar las grandes decisiones el día de mañana”, señaló.

En cuanto a la FIFA, comentó que lo que le interesa es que esto esté “totalmente alineado”.

Y agregó que el ente rector del fútbol a nivel mundial “quiere que a más tardar el 28 de febrero, que puede ser mucho antes, se hagan las elecciones de la Federación por un mandato de cuatro años. Como tenemos completamente acordados los estatutos con ANFA y con los grupos de interés, donde van a ser una parte importante, como hemos dicho, solamente queda el paso de aprobar estos estatutos y llevarlos a cabo”.

Consultado sobre una eventual repostulación al cargo, Milad fue enfático en decir que no.

“No, yo he dicho y repito solamente, siempre la intención personal fue entregar esto, una llave a cada uno, la llave de la ANFP y la llave de la Federación. Fue parte del programa de gobierno de nosotros; hemos encontrado muchos obstáculos a través del camino, pero hoy se están alineando los planetas y eso es muy importante para lo que viene para el fútbol chileno”, sostuvo.

“Así que la tranquilidad que voy a tener es que le voy a entregar la llave de la Federación al presidente que va a ser por cuatro años y no por unos meses”, cerró.