Pablo Milad descarta renunciar a la ANFP antes del fin de su mandato: “Voy a seguir hasta el último día”

El presidente del fútbol chileno aseguró que cuenta con el respaldo de los clubes y descartó dejar el cargo antes de noviembre de 2026. También reconoció errores en la elección de Ricardo Gareca y la falta de figuras de nivel internacional.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reafirmó que no tiene planes de dejar su cargo antes del término de su mandato en noviembre de 2026, asegurando que cuenta con el respaldo de los clubes del fútbol chileno. “Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día”, declaró en entrevista con La Tercera.

El dirigente abordó el complicado presente de la Selección Chilena y realizó una autocrítica sobre la gestión del exentrenador Ricardo Gareca, quien dejó el cargo tras el fracaso en el intento por clasificar al Mundial de 2026.

Milad reconoció que la llegada de Gareca no cumplió con las expectativas: “Nos equivocamos todos en la elección, tanto Gareca como nosotros. Cuando conversamos con él, tenía la seguridad ciento por ciento de clasificarnos. Incluso no pidió premio por repechaje, creía que íbamos directo. Era el entrenador del momento, pero lamentablemente el resultado fue muy malo”.

El timonel también lamentó la falta de referentes de talla internacional como los de la Generación Dorada: “Hoy no tenemos grandes jugadores en Europa, como Alexis, Vidal o Bravo, que estaban en los equipos más importantes del mundo. Eso influye en el rendimiento de la selección”.

El exintendente del Maule indicó que la ANFP trabaja en un plan de desarrollo a largo plazo para fortalecer las divisiones menores. “Estamos dejando un plan de trabajo nacional, pensando en el futuro. Esto no se soluciona en un año; requiere al menos seis u ocho años de trabajo”, señaló.

Sobre los rumores que vinculan a Gustavo Álvarez y Manuel Pellegrini con el futuro de La Roja, Milad aclaró que no ha existido ningún contacto: “Esa es una tarea del gerente de selecciones. Cuando se requiera que acompañe una entrevista, yo encantado voy”.

“Voy a seguir hasta el último día”

Finalmente, el presidente de la ANFP aseguró que no busca extender su mandato, pero tampoco abandonará antes de tiempo: “Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Los clubes saben lo que he trabajado, aunque a los medios no les interese. Voy a seguir hasta el último día de noviembre de 2026”, concluyó.