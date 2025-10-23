Otro mundial para Chile: El tenis se tomará las canchas del Estadio Nacional

El Mundial de Tenis Sub 16 sería el tercer encuentro internacional deportivo para el país y consolida a Chile como una de las sedes para el deporte más importantes de Latinoamérica.

Luego de que se desarrollara con éxito la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 y el Mundial de Ciclismo en Pista en el país, Chile se prepara nuevamente para recibir su tercer torneo a nivel internacional: el Mundial de Tenis Sub 16.

La cita deportiva está confirmada desde el 3 al 9 de noviembre en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional que será sede de la Billie Jean King Cup by Gainbridge Junior Finals y la Davis Cup Junior Finals.

El evento marca el tercer mundial realizado en territorio chileno durante este año 2025, consolidando al país como epicentro regional de competencias internacionales.

En esta oportunidad, 32 selecciones -16 femeninas y 16 masculinas- se enfrentarán bajo el formato de equipos nacionales diseñado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Recibir las finales mundiales juveniles de la Billie Jean King Cup y la Davis Cup es un hito para la Federación. Demuestra que Chile se está preparando para albergar eventos de primer nivel. Este logro se obtiene por segunda vez en la historia del tenis chileno: la versión anterior fue en 2001, cuando nuestro país fue campeón con Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal y Carlos Ríos. Queremos que sea una verdadera fiesta del tenis, tanto para los equipos como para el público”, señaló Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile.

Las Billie Jean King Cup Junior Finals y Davis Cup Juniors Finals 2025 se disputarán en 16 canchas de forma simultánea. Se jugarán 48 partidos diarios durante la fase de grupos, los mejores avanzan a semifinales y finales, mientras que los demás jugarán por posiciones.

“Creo que es sumamente importante tener en Chile un evento de nivel mundial. Es muy importante para que nuevas generaciones se vayan contagiando de este hermoso deporte”, afirmó Fernando Gonzalez, embajador de los torneos.

Por otro lado, el miembro del Team Chile Benjamín Pérez, cuartofinalista del M15 Copa Milo -el primer Sudamericano nacido en 2009 en alcanzarlo- menciona que se encuentra preparado para la competencia y destacó el valor que tiene el apoyo del público.

“Representar a mi país es siempre una experiencia muy linda. Ojalá que la gente pueda venir a apoyarnos. Va a ser una semana muy intensa, trataremos de vivir la experiencia al máximo, siempre dando el cien por ciento”, mencionó.

Semana que espera tener tenis desde la mañana hasta la tarde, durante todos los días del torneo, y quienes asistan podrán moverse libremente por el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional y disfrutar en los distintos courts del espectáculo.