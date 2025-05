Oscar Piastri gana el GP de Miami y sigue como líder indiscutido de la Fórmula 1

(EFE) — El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Miami (EE. UU.), el sexto del año, en el circuito diseñado en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida, donde su compañero, el inglés Lando Norris, acabó segundo.

Piastri, de 24 años, logró su sexta victoria en la F1, la cuarta de la temporada y la tercera seguida; en una carrera que el inglés George Russell (Mercedes) concluyó tercero, justo delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que había salido desde la ‘pole’ y acabó cuarto.

El australiano llegará al siguiente Gran Premio, el de Emilia-Romagna —dentro de dos semanas y en el circuito de Imola (Italia)— liderando con 131 puntos: exactamente 16 más que Norris y con 32 de ventaja sobre Verstappen.

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025

It’s a McLaren 1-2 and Piastri’s third consecutive win! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/99NFPco8VM

OSCAR PIASTRI WINS THE MIAMI GRAND PRIX!! 👏🏆

El tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, acabó quinto, un puesto por delante del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El madrileño de Williams, sexto en parrilla, concluyó la prueba noveno, justo detrás de los dos pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc, que fue séptimo, y el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Alonso, arrancó decimoséptimo, pero solo pudo avanzar dos plazas para acabar decimoquinto, un puesto por delante de su compañero en Aston Martin, el canadiense Lance Stroll.

Oscar Piastri takes win number FOUR of 2025 🏆

It’s an impressive McLaren 1-2 with Lando Norris in P2 👏#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/plbdn8yXtk

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025