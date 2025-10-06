Deportes arturo vidal

“Nunca ha trabajado con jugadores chilenos”: Arturo Vidal lapida la opción de Manuel Pellegrini en La Roja

Por CNN Chile

06.10.2025 / 16:59

En declaraciones a TNT Sports, el King afirmó sobre el actual entrenador del Betis que "siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección". 

Arturo Vidal sigue pendiente de la Selección Chile y, en esta oportunidad, volvió a ocupar su espacio para lapidar la opción de Manuel Pellegrini como técnico de La Roja. 

En declaraciones a TNT Sports, el King afirmó sobre el actual entrenador del Betis que “siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección”. 

“En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos. Acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue. No sé si ha trabajado con jugadores chilenos, solo con Matías (Fernández). Entonces, es difícil”, agregó.

“Prefiero que siga en lo que está. Lo ha hecho muy bien. Es difícil colocar a un nombre como Pellegrini en la Selección”, cerró Vidal.

