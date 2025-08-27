Nuevo llamado de Córdova: Daniel González se suma a La Roja para la doble fecha eliminatoria

El defensa de Universidad Católica reemplazaría a Paulo Díaz.

LA ANFP anunció un nuevo citado a la convocatoria de Nicolás Córdova para la doble fecha eliminatoria de septiembre de cara al Mundial de 2026.

Se trata del defensa de Universidad Católica, Daniel González, quien reemplazaría a Paulo Díaz.

Esto, debido a que hace un par de días, el jugador de River Plate salió con molestias físicas en el partido ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

De ese modo, la ANFP dio a conocer que “la Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará la fecha FIFA de septiembre: ⁠Daniel González / Universidad Católica”.

La última convocatoria del jugador cruzado había sido para un amistoso disputado en febrero ante Panamá.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja jugará dos partidos:

Brasil vs Chile: jueves 4 de septiembre

Chile vs Uruguay: martes 9 de septiembre

Cabe recordar que la Selección Chilena se encuentra en el último lugar de la tabla de clasificaciones con 10 puntos, por lo que ya no tiene oportunidades para clasificar al mundial.