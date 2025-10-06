Deportes mundial sub 20

Nueva Caledonia se despidió del Mundial Sub 20 con un emotivo cartel dedicado a hinchas chilenos

Por CNN Chile

06.10.2025 / 09:49

El cariño del público local se hizo sentir en los partidos de Nueva Caledonia.

La selección de Nueva Caledonia se despidió del Mundial Sub 20 con un emotivo gesto.

Y es que a pesar de las duras derrotas sufridas durante el torneo juvenil, los jugadores se llevaron el cariño de la hinchada chilena que los fue a ver a Rancagua y Talca.

En su último partido, Nueva Caledonia cayó por 6-0 ante Francia; con Estados Unidos perdieron por 9-1 y con Sudáfrica fueron derrotados por 5-0.

De todos modos, el cariño del público nacional, que le hacía barra a los jugadores, no pasó desapercibido.

Los jugadores de Nueva Caledonia se despiden del público agradeciendo el cariño recibido tras el partido, válido por la fase de grupos del grupo E de la Copa del Mundo Sub-20,Chile 2025, entre las selecciones de Nueva Caledonia y Francia, disputado en el estadio Fiscal de Talca/Agencia Uno

De hecho, el arquero de Nueva Caledonia, Noa Muller, se despidió en el partido contra Francia mostrando un cartel que decía: “Gracias por todo Chile”, junto a las banderas de ambos países y un corazón.

Más tarde, explicó el gesto a PrimeraBChile: “Soy yo quien lo hizo (el cartel), pero represento a todo el equipo a través de esto”.

“Lo hice porque quería agradecer a los aficionados chilenos porque siempre han estado ahí para nosotros, siempre han estado ahí para apoyarnos contra las grandes naciones y nunca nos abandonaron”, expresó el futbolista.

