Nueva Caledonia se despidió del Mundial Sub 20 con un emotivo cartel dedicado a hinchas chilenos

El cariño del público local se hizo sentir en los partidos de Nueva Caledonia.

La selección de Nueva Caledonia se despidió del Mundial Sub 20 con un emotivo gesto.

Y es que a pesar de las duras derrotas sufridas durante el torneo juvenil, los jugadores se llevaron el cariño de la hinchada chilena que los fue a ver a Rancagua y Talca.

En su último partido, Nueva Caledonia cayó por 6-0 ante Francia; con Estados Unidos perdieron por 9-1 y con Sudáfrica fueron derrotados por 5-0.

De todos modos, el cariño del público nacional, que le hacía barra a los jugadores, no pasó desapercibido.

De hecho, el arquero de Nueva Caledonia, Noa Muller, se despidió en el partido contra Francia mostrando un cartel que decía: “Gracias por todo Chile”, junto a las banderas de ambos países y un corazón.

Más tarde, explicó el gesto a PrimeraBChile: “Soy yo quien lo hizo (el cartel), pero represento a todo el equipo a través de esto”.

“Lo hice porque quería agradecer a los aficionados chilenos porque siempre han estado ahí para nosotros, siempre han estado ahí para apoyarnos contra las grandes naciones y nunca nos abandonaron”, expresó el futbolista.