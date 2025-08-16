Ñublense derrota a Palestino y frena su lucha por alcanzar a la U y Coquimbo

Los dirigidos por Ronald Fuentes sumaron su tercera victoria consecutiva, todas por la cuenta mínima. Palestino perdió su primer partido en la segunda rueda y dejó pasar la chance de acercarse a los líderes del torneo.

Ñublense celebró este sábado en Chillán tras vencer por 1-0 a Palestino en el Estadio Nelson Oyarzún, en duelo válido por la fecha 20 de la Liga de Primera. Con este triunfo, el equipo de Ronald Fuentes alcanzó su tercera victoria consecutiva, todas por la cuenta mínima, y trepó al noveno puesto de la tabla.

El inicio fue ideal para los locales: a los 4 minutos, Gabriel Graciani abrió la cuenta con asistencia de Lorenzo Reyes, sorprendiendo a la zaga árabe. Sin embargo, el partido cambió a los 41’, cuando Federico Mateos fue expulsado por una fuerte falta sobre Joe Abrigo, dejando a Ñublense con un hombre menos.

Desde entonces, Palestino asumió el protagonismo e intentó aprovechar la superioridad numérica, adelantando líneas en busca del empate. Pese a la presión y dominio territorial, los de Lucas Bovaglio carecieron de claridad en el último tercio y no lograron superar la resistencia chillaneja.

Con el pitazo final, Ñublense consolidó su buen momento y llegó a 26 puntos, ubicándose en la novena posición. Palestino, en tanto, sufrió su primera derrota en la segunda rueda, se quedó con 35 unidades en el tercer puesto y desperdició la oportunidad de acercarse al líder Coquimbo Unido (44) y de alcanzar a Universidad de Chile (38).