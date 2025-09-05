Deportes us open

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: A qué hora juegan y por dónde ver la semifinal del US Open

Por CNN Chile

05.09.2025 / 09:49

Este es el noveno enfrentamiento entre el serbio y el murciano.

Este viernes se vivirán las semifinales masculinas del US Open, con enfrentamientos que darán que hablar.

Carlos Alcaraz (2°) y Novak Djokovic (7°) se medirán en busca de un pase a la final del último Grand Slam de 2025.

El esperado duelo comenzará a partir de las 15:00 horas en el Arthur Ashe Stadium.

El historial entre ambos es dominado por el serbio por 5-3 ante el español y este viernes escribirán un nuevo capítulo en la ciudad de Nueva York.

El último partido entre ambos correspondió a un triunfo de “Nole” en los cuartos de final del Australia Open. Antes, también le había derrotado en la final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde el serbio obtuvo el único gran palmarés que le faltaba.

Este será el noveno enfrentamiento entre Djokovic, de 38 años, y Alcaraz, de 22.

