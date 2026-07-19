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No solo levantará la Copa: El campeón del Mundial 2026 también recibirá anillos exclusivos

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No solo levantará la Copa: El campeón del Mundial 2026 también recibirá anillos exclusivos

La FIFA anunció que el campeón del Mundial 2026 recibirá, por primera vez en la historia del torneo, anillos personalizados además del tradicional trofeo y las medallas de oro. La inédita distinción será entregada tras la final de la Copa del Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York.

¿Quiénes los recibirán?

Se fabricarán únicamente 2.026 anillos, esta cifra rinde homenaje al año del torneo.

De estos, 30 estará reservados para los integrantes del equipo campeón, mientras que los restante se van a comercializar como productos oficiales del campeonato.

Cómo son los anillos

En una de las caras luce el relieve del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra será personalizada con la identidad del equipo ganador.

Además, el centro tiene detalles de piedras preciosas azules y la frase: “FIFA WORLD CUP 2026 CHAMPIONS“,

Incluso, cada anillo será confeccionado a medida para su destinatario y contará con un certificado que rectifique su autenticidad.

La FIFA dijo que después de la final, el capitán y el entrenador del equipo vencedor recibirán anillos provisionales durante la premiación.

Luego, los anillos definitivos serán personalizados y serán entregados oficialmente en una fecha que aún no se ha anunciado.

La entrega de estas piezas son habituales en ligas de fútbol estadounidenses de fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo y béisbol, en las que representan la obtención del título y suelen ser piezas de alto valor.

Su entrega acompaña a una serie de innovación impulsadas por la FIFA durante este Mundial, las cuales son inspiradas en el modelo del deporte estadounidense.

Por ejemplo, la realización del espectáculo de medio tiempo para la final, las pausas de hidratación y ahora, la entrega de los anillos de campeones.

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