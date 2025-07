Nicolás Jarry hace gala de su saque endemoniado y derrota al brasileño Fonseca: Se instaló en la cuarta ronda de Wimbledon

Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) clasificó este viernes a los octavos de final de Wimbledon, luego de derrotar con solidez al brasileño Joao Fonseca (94°).

El “Príncipe”, con 25 aces a lo largo del encuentro, sumó así su sexta victoria consecutiva sobre césped, en una racha que marca su retorno al alto nivel competitivo tras los problemas físicos que lo alejaron durante los primeros meses de la temporada.

Jarry dominó con su saque y consistencia desde el fondo, cerrando el partido con un tie-break ajustado en el tercer set. Con este triunfo, iguala su mejor desempeño en el Grand Slam británico y confirma su recuperación en el circuito.

En la próxima ronda se enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el francés Gaël Monfils.

Happy as Jarry 😊

Nicolas Jarry leads Joao Fonseca by two sets to love, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/dP2NRuyBp5

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025