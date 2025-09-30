El regreso amargo de Jarry: Alemán 286° del mundo lo elimina en su debut en el Villena Open

El chileno volvió al circuito tras más de un mes de pausa por el nacimiento de su hija, pero cayó en dos sets ante Tom Gentzsch y acumuló su sexta derrota consecutiva.

El regreso de Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) al circuito profesional no fue como esperaba. Tras ausentarse por el nacimiento anticipado de su hija, el chileno reapareció en el Villena Open, pero quedó eliminado en primera ronda luego de perder ante el alemán Tom Gentzsch (286°).

El europeo se impuso por 7-6(4) y 6-3 en un duelo que se extendió por dos horas y tres minutos. Pese a la amplia diferencia en el ranking, Gentzsch aprovechó mejor los momentos clave del partido.

Jarry dispuso de 10 oportunidades de quiebre, pero no pudo concretar ninguna, mientras que su rival capitalizó la única que tuvo. Además, el chileno perdió el único tiebreak del encuentro, lo que marcó la tendencia desde el primer set.

Con esta derrota, el “Príncipe” suma seis partidos sin victorias, siendo su último triunfo en Wimbledon. Por ahora, no hay confirmación de cuál será su próximo torneo, aunque necesita sumar rodaje con urgencia para recuperar confianza y ritmo competitivo.