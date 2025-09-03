Nicolás Córdova defiende su nómina y afirma: “Fabián Hormazábal es el mejor lateral del fútbol chileno”

El DT de la Roja respondió a las críticas del delantero Cristián Zavala por la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la convocatoria y destacó al lateral de O’Higgins como referente en su puesto.

El técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, salió al paso de las críticas emitidas por el delantero de Coquimbo Unido, Cristián Zavala, quien cuestionó la ausencia de jugadores del cuadro pirata en la nómina de la Roja para los duelos de las Eliminatorias.

El estratega fue enfático en aclarar que las decisiones se toman en función del nivel de los futbolistas y defendió la inclusión de Fabián Hormazábal, lateral de O’Higgins. “Es el mejor lateral del fútbol chileno”, aseguró Córdova, subrayando que su elección responde al presente deportivo del jugador.

“Trabajamos mucho para estar en la nómina. Somos los primeros en no ir y hay ninguno de nosotros que no lo merezca. No nos molesta, lo que sí molesta es que se ponga en duda el trabajo que hacemos”, añadió el entrenador.

Córdova también valoró la proyección de Hormazábal y lo comparó con otros jugadores que vienen teniendo regularidad en la Sub 20. “Tenemos laterales en buen nivel como Ian Gargüez y Enri Ramos, y eso nos permite proyectar un recambio”, explicó.

En relación a las palabras de Zavala, el técnico insistió en que la lista es fruto de un análisis profundo y que busca dar tranquilidad de cara a la próxima cita mundialista. “No es posible satisfacer a todos, pero se trabaja con la convicción de que cada llamado responde a un proceso”, concluyó.