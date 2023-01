Tras la muerte del astro brasileño Pelé a los 82 años, su cuerpo se encuentra siendo velado en el estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro, hogar del Santos.

Hasta allí han llegado miles de personas para darle el último adiós a O’Rei, incluido el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, hubo una personalidad del fútbol internacional que no estuvo presente; el jugador brasileño Neymar Jr.

Unas horas antes de que iniciara el velorio, el delantero perteneciente al París Saint-Germain (PSG) publicó unas imágenes en Instagram en donde se ve entrenando, lo que causó dudas sobre su asistencia al evento entre los fanáticos.

El jugador finalmente no apareció en el velorio, enviando en remplazo a su padre como representante. Esto, días después de que la prensa informara que el jugador sí iría a despedir a la leyenda.

¿Por qué Neymar no viajó a Brasil?

TNT Brasil confirmó que Neymar no fue liberado por su club y uno de los motivos sería que el PSG no podía prescindir de su aporte debido a que a Mbappé y Hakimi se les concedió vacaciones debido a que no descansaron post Mundial.

“Con mucha tristeza mi hijo me pidió estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé”, declaró Neymar padre.

En sus declaraciones, también aseguró que el astro brasileño fue una inspiración y una referencia en el deporte para todas las generaciones. “Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes”, aseguró el padre del jugador.