Walter Montillo revela algunos de los invitados bomba que podrían asistir a su despedida en el Estadio Nacional

El exjugador de Universidad de Chile confirmó en CNN Deportes que ya envió invitaciones a varias estrellas internacionales para su despedida del 16 de diciembre.

Walter Montillo prepara un cierre de carrera a lo grande. Más de 20 mil entradas ya se han vendido para su despedida del 16 de diciembre en el Estadio Nacional, y este lunes el exvolante confirmó que extendió sus invitaciones a figuras de talla mundial.

“Obviamente que Ney está invitado”, reveló en conversación con CNN Deportes al ser consultado por la camiseta de Neymar que se veía en el fondo de su transmisión. También mencionó al Kun Agüero, con quien habló recientemente. Sin embargo, aclaró que la presencia de ambos dependerá de sus calendarios y compromisos deportivos.

“Como están vigentes todavía y con sus cosas familiares, no es fácil mover todo para venir un día de semana a jugar. Pero la invitación está enviada y sería lindo tanto para mí como para la gente”, comentó.

Además, Montillo aseguró que busca reunir a jugadores con los que compartió en sus dos etapas en la U, especialmente del histórico plantel 2010 que alcanzó semifinales de Copa Libertadores.

El evento marcará su despedida del fútbol profesional, luego de un retiro sin público en 2020 a raíz de la pandemia. “Volví a entrenar como si fuera un jugador más para disfrutar esos últimos minutos en la cancha”, dijo.