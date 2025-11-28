Nelson Acosta fue internado de urgencia en Rancagua: Histórico DT de La Roja permanece estable, pero delicado

El exentrenador de la selección chilena, diagnosticado con Alzheimer en 2017, fue ingresado esta mañana a la Clínica Isamédica

Nelson Acosta López, histórico entrenador de La Roja, fue ingresado esta mañana a Urgencias de la Clínica Isamédica en Rancagua debido a una baja en la frecuencia cardíaca.

Según información interna del recinto asistencial, el exseleccionador ya muestra signos de recuperación y sus niveles se aproximan a los parámetros normales.

Fuentes consultadas señalaron que Acosta “está estable dentro de lo delicado que es su estado de salud” y que el cuadro no se considera grave hasta ahora. En las próximas horas pasará a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) para monitoreo y tratamiento especializado.

El técnico de 81 años fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, condición que ha marcado su estado de salud en los últimos años. Su ingreso médico generó preocupación inmediata en el mundo del fútbol, donde su figura continúa siendo ampliamente reconocida.

Acosta encabezó la participación de Chile en el Mundial de Francia 1998 y dejó huella en los clubes del país. Con Cobreloa obtuvo los títulos del Apertura 2003 y Clausura 2004, mientras que con Everton conquistó el Torneo de Apertura 2008, la última corona del cuadro ruletero.