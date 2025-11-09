Mundial Sub 17 Qatar 2025: horarios y dónde ver en vivo los partidos de este sábado 9 de noviembre
Por CNN Chile
09.11.2025 / 11:02
La séptima jornada del Mundial Sub 17 ofrece ocho duelos claves, con selecciones como Argentina, Italia y Portugal buscando asegurar su paso a los dieciseisavos de final.
El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 sigue su curso este sábado 9 de noviembre con una intensa jornada de ocho partidos que podrían definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos.
En el inicio del día, Fiji y Argentina abren la jornada en paralelo al duelo entre Bélgica y Túnez, ambos por el Grupo D. La Albiceleste ya aseguró su clasificación tras dos victorias, mientras que europeos y africanos buscan mantenerse con vida en la competencia.
El cierre de la fecha estará protagonizado por el anfitrión Qatar, que enfrenta a Bolivia en una definición clave: los locales suman un punto y los altiplánicos aún no logran puntuar. En paralelo, Italia, líder invicto del grupo, se medirá con Sudáfrica.
Programación de TV y streaming online — Sábado 9 de noviembre
- 09:30 — Fiji vs. Argentina | DSports (610 SD / 1610 HD)
- 09:30 — Bélgica vs. Túnez | Exclusivo en DGO
- 10:30 — Portugal vs. Japón | DSports+ Plus (613 SD / 1613 HD)
- 10:30 — Marruecos vs. Nueva Caledonia | DSports 6
- 11:45 — Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal | Exclusivo en DGO
- 11:45 — Croacia vs. Costa Rica | Exclusivo en DGO
- 12:45 — Bolivia vs. Qatar | DSports+ Plus (613 SD / 1613 HD)
- 12:45 — Italia vs. Sudáfrica | DSports 2 (612 SD / 1612 HD)